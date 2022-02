Covid: oggi 59.749 casi e 278 morti in Italia

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute)() - Sono 59.749 i nuovi casi di Covid-19 e 278 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I dati del ministero della Salute fanno registrare 555.080 tamponi, per un tasso di positività del 10,76%. Sono 15.127 ricoverati con sintomi (- 475 da ieri), 1.073 i pazienti in terapia intensiva (- 46 da ieri). Le persone attualmente positive sono 1.480.113, con un calo di 70.297 unità da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 129.888 guariti, per un totale di 10.633.268 da inizio pandemia