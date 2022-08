Covid oggi Italia, 31.703 contagi e 145 morti: bollettino 10 agosto

Sono 31.703 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 145 morti.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 201.509 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15,7%. Calano i ricoverati in terapia intensiva, che sono 321, 10 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 8.592 in totale e 224 in meno di ieri.

ECCO I DATI REGIONE PER REGIONE

LAZIO - Sono 2.415 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 morti. Nel dettaglio su un totale di 25.842 tamponi, si registrano 893 i ricoverati (-16), 57 le terapie intensive (-1) e +7.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.029.

Nella Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 383 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 293 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 200 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 174 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 207 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 805 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 360 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 58 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 120 i nuovi casi e 2 i decessi.

LOMBARDIA - Sono 3.740 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 26.643 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 41.839 decessi da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 42 (5 in più di ieri) mentre nei reparti Covid ordinari sono 1.081 (-56).

In provincia di Milano i contagi sono 901, di cui 335 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+589), Bergamo (+397), Monza e Brianza (+335), Varese (+276), Pavia (+220), Cremona (+216), Mantova (+206), Como (+181), Lodi (+128), Lecco (+101) e Sondrio (+80).

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.488 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti. Dall?inizio dell?epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.787.044 casi di positività. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 13.746 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell?Emilia-Romagna sono 44 (+1 rispetto a ieri, +2%), 1.458 negli altri reparti Covid (+12 rispetto a ieri, +1%).

Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all?andamento dell?epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 3.093 in più e raggiungono quota 1.728.734. I decessi, in totale, da inizio pandemia salgono a 17.682.

ABRUZZO - Sono 1.179 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività portano il totale dall?inizio dell?emergenza ? al netto dei riallineamenti ? a 521.230. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3568. Lo comunica l'assessorato Regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 491804 dimessi/guariti (+19087 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25858 (-17910 rispetto a ieri).

Di questi, 249 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1356 tamponi molecolari (2434601 in totale dall?inizio dell?emergenza) e 4847 test antigenici (4173460). Del totale dei casi positivi, 105.519 sono residenti o domiciliati in provincia dell?Aquila (+147 rispetto a ieri), 149414 in provincia di Chieti (+295), 120968 in provincia di Pescara (+355), 126074 in provincia di Teramo (+280), 11185 fuori regione (+36) e 8070 (+64) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SARDEGNA - Sono 1.029 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3897 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (-2), i pazienti ricoverati in area medica sono 156 (-5) mentre sono 21.266 i casi di isolamento domiciliare (-1969). Si registrano 2 decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 66, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

SICILIA - Sono 2.189 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 13.513 tamponi processati. Gli attuali positivi nell'Isola sono 119.546 (6.696 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 8.862, mentre dei 23 decessi riportati (11.857 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo due si sono registrati oggi, mentre gli altri si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 778, mentre si trovano in terapia intensiva 38 pazienti.