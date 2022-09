Covid: oggi Italia 6.415 contagi e 33 morti

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - Sono 6.415 i nuovi contagi Covid in Italia oggi, secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.519 i tamponi, con un tasso di positività dell'11,1%. In aumento i ricoverati con sintomi, 66 in più rispetto a ieri per un totale di 3.989, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 in meno da ieri per un totale di 176.