Nella regione europea dell'Oms, 21 Paesi hanno riportato aumenti dei nuovi contagi del 20% o più, con la crescita più alta registrata da Isola di Man (+272%), Uzbekistan (+164%) e Kosovo (+151%). Il numero maggiore di nuovi casi settimanali è stato registrato da Germania (356.414, 428,6/100mila abitanti, +10%), Francia (253.322, 389,5/100mila, +33%) e Italia (210.840, 353,5/100mila, +47%), mentre in testa per nuove morti riportate ci sono Federazione russa (443, meno di 1/100mila, -11%), Italia (338, meno di 1/100mila, -24%) e Francia (272, meno di 1/100mila, +6%).

Milano, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Calano i nuovi casi e i nuovi morti di Covid nel mondo, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nella settimana dal 13 al 19 giugno sono stati segnalati oltre 3,3 milioni di contagi (-4%) e oltre 7.500 decessi (-16%), portando il bilancio totale da inizio pandemia a oltre 536 milioni di casi confermati e oltre 6,3 milioni di morti. I nuovi contagi aumentano però nella regione europea dell'Oms (oltre 1,2 milioni, +6%), nonché nel Sudest asiatico (+46%) e nel Mediterraneo orientale (+45). In Europa prosegue comunque la diminuzione dei morti (poco meno di 2mila nuovi decessi, -26%).

Covid: Oms, casi e morti in calo in 7 giorni ma +6% contagi in Europa