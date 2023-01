Covid: Oms, 'variante Xbb1.5 in aumento in Usa e in Europa, identificata in 25 Paesi'

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - "Fuori dalla Cina una delle sottovarianti di Omicron, Xbb.1.5", ribattezzata Kraken, "originariamente rilevata nell'ottobre 2022, è in aumento negli Stati Uniti e in Europa ed è stata identificata ora in più di 25 paesi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

L'Oms, assicura Tedros, "sta seguendo da vicino e valutando il rischio di questa sottovariante".