Covid: Pechino, 'strategia contagi zero per altri 5 anni', panico e marcia indietro

Londra, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Pechino potrebbe insistere sulla rigida politica zero Covid "per i prossimi 5 anni". Un annuncio, quello delle autorità della capitale cinese, che - riporta il 'Guardian' - ha scatenato allarme, rabbia e confusione. Ed è presto sparito il riferimento temporale alla strategia che tra l'altro prevede test di massa obbligatori e restrizioni agli spostamenti e che è stata alla base, ad esempio, del lockdown duro di Shanghai. "Conto alla rovescia per la fuga dalla Cina", ha subito commentato qualcuno su Weibo.

Secondo il testo originale della comunicazione attribuita al segretario del Partito comunista cinese a Pechino, Cai Qi, "nei prossimi 5 anni Pechino si impegnerà senza sosta per la normalizzazione della prevenzione e del controllo delle epidemie". Una nota pubblicata dal 'Beijing Daily' e rilanciata da diversi media ufficiali, e poi ancora sui social media. Ma ben presto - ricostruisce il Guardian - sui contenuti online è scomparso il riferimento ai "5 anni". Nessun chiarimento da parte delle autorità né sulla comunicazione né sulla scomparsa dell'accenno, ma alcuni osservano rilevano come si tratti di un riferimento spesso usato negli annunci del governo, anche se in questo caso sembrava indicare una tabella di marcia, o potrebbe essere stato un errore del Beijing Daily. Anche dal giornale nessun chiarimento.

Nel testo c'è l'impegno a mantenere e migliorare "la gestione rigorosa del meccanismo di coordinamento congiunto di prevenzione e controllo", il sistema di risposta all'emergenza, comprese le misure per bloccare la circolazione del virus attraverso "isolamento, gestione e controllo".