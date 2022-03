Covid: pediatri, 'vaccinazioni adolescenti molto bene, meno tra più piccoli'

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute)() - ?Per le vaccinazioni in età pediatrica dobbiamo differenziare due età, per gli over 12 non ci sono state grandi criticità e la campagna è andata avanti molto bene e con risultati soddisfacenti. Per la fascia 5-12 anni la campagna è partita bene e a gennaio c?è sta un?accelerazione. Ma nello stesso periodo c?e? stata anche una casistica di infezioni nei bambini e questo ha fatto saltare gli appuntamenti negli studi e negli hub creando ritardi. E quindi, dopo la malattia, si doveva aspettare alcuni mesi per le immunizzazioni. Credo che soprattutto nei più piccoli il risultato globale deve essere valutato in questi termini, sommando chi ha fatto la malattia e i vaccinati?. Lo ha detto Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), a margine della prima giornata del 48esimo congresso nazionale sindacale della Fimp a Roma.