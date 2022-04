Covid: Pregliasco, 'contagi reali almeno doppi, circa 150mila i positivi'

Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) - "Oggi c'è chi non denuncia la positività" a Covid-19 "per non fare la quarantena. Per questo i dati" reali "dei contagi sono almeno il doppio di quelli individuati, quindi ci saranno circa 150mila positivi nel Paese". Lo ha stimato a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio 1, il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano e docente all'università Statale.