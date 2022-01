Covid: Regioni, 'su rientro a scuola e quarantene si esprima Cts'

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Sia il Cts ad esprimersi sul rientro in classe e le linee guida da seguire sulla gestione dei casi Covid e delle quarantene in vista della ripresa della scuola dopo la pausa natalizia e con i contagi in crescita. E' questa - a quanto si apprende - la richiesta che i governatori hanno concordato nel corso della Conferenza delle Regioni che si è svolta per mettere a punto le proposte in vista del ritorno sui banchi in presenza. Le Regioni, pur avendo elaborato una serie di proposte, ritengono che debba essere il Cts a esprimersi e a chiarire le modalità.