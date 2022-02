Covid: report, 132.099.697 vaccinazioni, 91,08% over 12 ha almeno una dose

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Ammonta a 132.099.697 il totale delle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. E' quanto emerge dal report vaccini del Governo, aggiornato a stamattina. Sono 49.194.464 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, pari al 91,08 % della popolazione over 12. In 47.847.550 hanno concluso il ciclo vaccinale, ovvero l'88,59% della popolazione over 12. In totale sono 1.348.000 i guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, pari al 2,50% della popolazione over 12.

Sono 36.180.861 le persone che hanno ricevuto la dose addizionale/richiamo (booster), pari all'85,09% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi.