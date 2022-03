Covid: report Gimbe, 500 mila nuovi casi in 7 giorni, contagio corre al Sud

Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Un netto incremento dei nuovi casi (502.773) in una settimana, il maggior incremento si registra al Sud mentre Nord-Ovest, Nord-Est e centro si attesta al 30% e nelle isole al 17,7%. Salgono i ricoveri in area medica (+496) e calano, anche se in misura minore rispetto alla scorsa settimana, i ricoveri in terapia intensiva (-47) e diminuiscono i decessi (924)". E' il quadro che fa il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana 16-22 marzo.

"Per la seconda settimana consecutiva ? afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe ? sono in netto aumento i nuovi casi settimanali, che salgono intorno a quota 500 mila, con un incremento del 32,4% e una media mobile a 7 giorni che passa da circa 54 mila casi del 15 marzo a quasi 72 mila il 22 marzo (+24,4%)".