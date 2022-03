Covid: report Gimbe, campagna vaccinale in stallo, 6,9 mln a zero dosi'

Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 6,98 milioni i non vaccinati contro Covid, di cui 2,39 milioni sono persone che si sono infettate e sono guarite. "La campagna vaccinale è in stallo nonostante quasi 4,6 milioni di vaccinabili con prima dose", dato che non tiene conto delle esenzioni di cui non è noto il dato esatto, "e 2,9 con booster". A segnalarlo è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che mostra come non stiano crescendo le percentuali di popolazione vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (83,8%). Il tasso di copertura delle terze dosi è all?83,5%, "con nette differenze regionali", mentre sono 35.390 le quarte dosi somministrate agli immunocompromessi (4,5% su una platea ufficiale di 791.376).

Al 16 marzo oltre 50,6 mln di italiani hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (+27.399 rispetto alla settimana precedente) e oltre 49,6 mln ha completato il ciclo vaccinale (+93.489 rispetto alla settimana precedente). Ancora in calo nell?ultima settimana il numero di somministrazioni (441.837), con una media mobile a 7 giorni di 63.120 somministrazioni al giorno: si riducono del 6,6% le terze dosi (320.925) e del 22,3% i nuovi vaccinati (23.783).

Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d'età: dal 99,4% degli over 80 al 37,2% della fascia 5-11, così come sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto l?88,6%, nella fascia 70-79 l?87,4% e in quella 60-69 anni l?84,1%. Guardando ai nuovi vaccinati il 19,6% è rappresentato dalla fascia 5-11: 4.663 con un calo del 12,9% rispetto alla settimana precedente. Nonostante l?obbligo vaccinale e l?obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ancora, attestandosi a quota 6.449 (-37,4% rispetto alla settimana precedente). "Dal 28 febbraio sono state somministrate solo 16.720 dosi vaccino Novavax", si fa notare nel report, "di cui il 58,5% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa". "Tutti i dati dimostrano - conclude il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta - che la campagna vaccinale è ormai in una fase di stallo".