Covid: salta cerimonia Nobel in presenza, è il secondo anno

Stoccolma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Salta, per il secondo anno consecutivo e a causa della pandemia di Covid-19, la cerimonia prevista a Stoccolma in presenza per la consegna dei premi Nobel. Lo ha annunciato la Fondazione Nobel, spiegando che i premiati riceveranno medaglie e diplomi nei loro Paesi. "Penso che tutti vorrebbero che la pandemia di Covid-19 fosse finita, ma non siamo ancora arrivati a quel punto", si legge in una nota. L'anno scorso l'evento si è tenuto online. Era la prima volta dal 1944.

La Fondazione Nobel ha spiegato che la cerimonia sarà trasmessa in televisione e in diretta streaming tramite le sue piattaforme digitali. I premi Nobel di quest'anno saranno annunciati tra il 4 e l'11 ottobre.