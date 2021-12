Covid: terapie intensive in Italia al 12%, oltre soglia critica

Roma, 27 dic. (Adnkronos Salute)()() - Terapie intensive in Italia oltre la soglia critica. La media nazionale dell'occupazione di pazienti Covid-19 dei posti letto nei reparti di rianimazione è salito dal giorno di Natale al 12%, 2 punti percentuali sopra il livello del 10%, considerato critico. Si conferma così un costante aumento, dopo che il 14 dicembre si era toccata la soglia del 10%, salita all'11% il 17 dicembre, e al 12% il 25 dicembre. E' quanto emerge dagli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), che, per quanto riguarda le diverse aree del paese, registra ben 13 tra Regioni e Province autonome che sforano la soglia del 10%. Al primo posto la Provincia di Trento con il 22% di occupazione, seguita da quella di Bolzano e dalla Liguria, entrambe al 19%.

Il Friuli Venezia Giulia registra il 17%, seguito da Veneto e Calabria con il 16%, Marche (15%), Lazio e Piemonte (14%), Toscana (13%), Abruzzo, Lombardia ed Emilia Romagna al 12%. In bilico l'Umbria, che si posiziona proprio sulla soglia del 10%.