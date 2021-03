Covid: Ue, domani certificato digitale e comunicazione su riapertura

Bruxelles, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Domani il collegio dei commissari europei dovrebbe approvare una comunicazione sulla "via comune per una riapertura sicura e durevole" e una raccomandazione per il "certificato digitale verde", un certificato vaccinale/sanitario che attesti la vaccinazione, l'immunità o la negatività a un test Covid. Lo spiega il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. A presentare le decisioni del collegio sarà la presidente Ursula von der Leyen, insieme ai commissari Thierry Breton e Didier Reynders.