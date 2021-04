Covid: Wittum (AstraZeneca), 'nessun restyling, solo dato nome a vaccino'

Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Condivido: il nome è abbastanza complicato". Questa, però, "non è nessuna operazione di restyling. Il processo di definizione del nome di un farmaco è completamente diverso dal processo di approvazione. Sono due processi che vanno in parallelo". Il processo di definizione del nome "è terminato in questi giorni e abbiamo comunicato il nome del nostro vaccino". Lo ha precisato Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia, parlando del nome del vaccino anti-Covid prodotto dal colosso anglo-svedese (Vaxzevria), oggi durante un webinar promosso dall'American Chamber of Commerce in Italia (AmCham).