D'Amato (Lazio): 'Grazie a In Place cambio di mentalità'

Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "La pandemia è stata come il Rubicone, un punto di svolta e un grande acceleratore. Ha imposto un lavoro trasversale, una modalità di interazione tra i nostri professionisti. Questa accelerazione tecnologica è un elemento importante, la piattaforma 'In Place' è un nuovo ecosistema digitale in cui c?è un cambio di mentalità e un?azione in rete che deve riguardare i nostri professionisti e le famiglie". Lo ha detto l?assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D?Amato, nel corso della presentazione di In Place, piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neuro sviluppo in età evolutiva, svoltasi al Talent Garden di Roma. ?Dobbiamo capire e valutare le metodologie che portano a migliorare la qualità della vita in una fase molto importante - ha continuato D?Amato -. Se avessimo avuto a disposizione In Place durante la pandemia sarebbe stata molto utile. Non è solo un?innovazione tecnologica, che va accompagnata insieme a un maggiore accesso alla banda larga. Va accompagnata da un grande processo di formazione per i nostri sanitari?.