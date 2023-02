Disinberg, nuova sede a Treviolo

(Adnkronos) - L?azienda bergamasca che da 25 anni si occupa di disinfestazioni e derattizzazioni si è trasferita in una sede più ampia e moderna per migliorare ancora di più la qualità dei servizi

Bergamo, 20 febbraio 2023.Il trasloco in una sede più spaziosa e la dotazione di sistemi informatici sempre più all?avanguardia; il 2022 si è chiuso con importanti novità per la Disinberg, l?azienda bergamasca che da 25 anni si occupa di disinfestazioni e derattizzazioni. La nuova sede si trova a Treviolo, nell?hinterland di Bergamo in piazza Premarini 14. ?Abbiamo deciso questo trasferimento ? spiega il titolare Massimo Pellegrinelli ? per avere a disposizione un magazzino più ampio e locali più idonei per la nostra attività. E? situata in una zona comoda e facilmente raggiungibile anche se la maggior parte delle volte siamo noi a raggiungere i nostri clienti e non viceversa. Appena ci chiamano per una disinfestazione o una derattizzazione, infatti, la prima cosa che effettuiamo è un sopralluogo, gratuito, per analizzare bene il problema e valutare la soluzione migliore?.

L?esperienza pluriennale nel settore ha fatto sì che Disinberg sia diventata punto di riferimento in tutta la Lombardia ma anche in Piemonte, Veneto e persino in Germania per tutto ciò che riguarda interventi di disinfestazione di edifici e magazzini, derattizzazione di ambienti, allontanamento di volatili e ofidi, oltre al trattamento del verde per disinfezione di parchi, giardini e spazi esterni. In questi anni l?azienda ha coltivato sempre una grande attenzione verso i clienti e, proprio in quest?ottica, ha saputo rinnovarsi, soprattutto dal punto di vista tecnologico per rendere più efficaci, rapidi e sicuri i suoi interventi. ?Grazie ai nuovi programmi informatici ? osserva Massimo Pellegrinelli ? i nostri clienti hanno a disposizione, quasi in tempo reale, tutti i documenti ed i report di quanto viene effettuato. Durante l?intervento, infatti, viene scansionato un QR code che si trova sul cartello di segnalazione e tutto ciò che è stato rilevato viene inviato direttamente in un?apposita area telematica riservata del cliente?.

Per qualsiasi informazione si può consultare il sito: https://www.disinberg.it/



Contatti: https://www.disinberg.it/