Epatite: Iss, 'nessun elemento per legame con vaccino anti-Covid'

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Al momento non ci sono elementi che suggeriscano una connessione tra la malattia e la vaccinazione, e anzi diverse considerazioni porterebbero ad escluderla". Lo evidenzia un aggiornamento dell'Istituto superiore di sanità (Iss) su quanto ad oggi si conosce sulle epatiti pediatriche registrate in diversi paesi compresa l'Italia. "Nella quasi totalità dei casi - ricorda l'Iss - in cui si è a conoscenza dello status i bambini colpiti non erano stati vaccinati" contro il Covid.