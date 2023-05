Eurispes, 1 italiano su 4 disposto a mangiare carne sintetica

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Un italiano su quattro mangerebbe la carne sintetica. Infatti, se il 73,6% degli intervistati propende per il no, più precisamente, il 36,8% dichiara di essere sicuro che non mangerebbe carne sintetica e, in egual misura, il 36,8% dichiara che probabilmente non lo farebbe, il 26,4% pensa invece che probabilmente (22%) e sicuramente (4,4%) la mangerebbe. I più curiosi e aperti in questo senso sono i giovanissimi (18-24 anni) più propensi a mangiare carne sintetica (32,5%). I dati sono riportati nel Rapporto Italia 2023 dell'Eurispes.