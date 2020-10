Evitare di asciugare le mani con il getto d'aria e pagare con la carta

Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - E' possibile prendere Covid-19 al ristorante? Sì, secondo i dati scientifici disponibili, ma non per questo "è necessario smettere di andarci, purché ristoratori e clienti si attengano scrupolosamente alle regole di sanificazione, distanziamento interpersonale e corretto uso delle mascherine". E' la risposta di 'Dottore, ma è vero che?', piattaforma anti fake-news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che indica anche le regole base per evitare contagi quando si mangia fuori casa: dalla consultazione del menù online all'evitare di utilizzare oliere, saliere o contenitori di altri condimenti che potrebbero essere stati toccati da altri.

"La possibilità di prendere Covid-19 al ristorante - si spiega - è sotto esame fin dallo scoppio della pandemia a Wuhan" in Cina, "quando si è iniziata a studiare la trasmissione del virus Sars-coV-2 in questi ambienti, luoghi chiusi in cui per ovvi motivi non è possibile indossare una mascherina. Oggi diversi ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), la maggiore istituzione di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, affermano che i ristoranti sembrano svolgere un ruolo chiave nella diffusione di Covid-19. 'Uno dei motivi è che le mascherine non possono essere indossate efficacemente mentre si mangia e si beve', commentano".

Alcune regole base, però, possono essere di grande aiuto nella prevenzione. Ecco, quindi, i consigli da seguire: Utilizza sempre la mascherina quando ti muovi per il locale, togliendola solo durante il pasto; lavati le mani appena entrati e utilizza quando necessario i gel disinfettanti, spesso forniti dal locale stesso; attenzione anche ad asciugarsi le mani: non utilizzare il getto d'aria che crea un aerosol che può contaminare le superfici, meglio un asciugamano monouso; privilegia i ristoranti in cui i tavoli sono posti alla distanza di almeno un metro l'uno dall'altro.

E ancora: scegli i ristoranti in cui c'è possibilità di mangiare all'aperto o in cui viene effettuato spesso un ricambio d'aria; scegli un tavolo distante dall'aria condizionata o fuori dalla direzione delle correnti d'aria; richiedi al personale un menù di carta usa e getta o la possibilità di leggerlo online dal tuo smartphone; non scambiarti i piatti con gli altri durante la cena, rinunciando gli assaggi; evita di aggiungere condimenti per non toccare oggetti potenzialmente contaminati; alla fine della cena, paga con la carta di credito o con il bancomat.