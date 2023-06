Fair Play Menarini, Gensini vince Premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport'

Firenze, 27 giu. - (Adnkronos) - Anche quest'anno all'appello del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini non poteva mancare il Premio speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport". Oggi, il riconoscimento del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza è stato consegnato al nuotatore classe 2003 Gianluca Gensini nel corso della conferenza stampa ospitata in Palazzo Vecchio a Firenze.

Un appuntamento che ha permesso di accendere i riflettori sul ritorno in territorio fiorentino dell'emozionante evento dedicato ai valori del fair play.

La città di Firenze ospiterà lunedì 3 luglio, in Piazza della Signoria, il talk show "I campioni si raccontano", condotto da Ivan Zazzaroni, oltre alla tradizionale cena di gala di martedì 4 luglio a Piazzale Michelangelo. Mercoledì 5 luglio, invece, al Teatro Romano di Fiesole sfileranno, per la prima volta, le grandi leggende dello sport italiano e internazionale per la cerimonia ufficiale di premiazione.

"Mi fa piacere che torni centrale a Firenze un evento così prestigioso e con 26 anni di successi alle spalle ? sottolinea Cosimo Guccione, assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze ? Sin dalla sua prima edizione i campioni premiati, oltre ad essere modelli positivi per le nuove generazioni, sono diventati Ambasciatori del Fair Play Menarini nel mondo e portatori dei valori più nobili dello sport come la condivisione, la fratellanza, la solidarietà e il rispetto. I nostri giovani sono bombardati da mille messaggi, hanno bisogno di esempi e questa manifestazione ha creato, nel tempo, un'eredità che non può essere cancellata, patrimonio comune di tutti".

"Attendiamo con trepidazione la cerimonia di premiazione del prossimo 5 luglio ? aggiunge Anna Ravoni, sindaco di Fiesole ? È per noi un onore dare il benvenuto, in uno dei nostri luoghi più suggestivi, ai grandi big dello sport mondiale e soprattutto a una manifestazione che, da anni, promuove i più alti valori del fair play in un costante dialogo con la società civile e con il mondo dei giovani".

Dopo la novità del Premio Fair Play Menarini categoria "Giovani", questa mattina anche Gianluca Gensini è entrato ufficialmente nell'Albo d'Oro del Premio, vincendo l'ambito riconoscimento istituito in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana del Coni e i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, dedicato ai giovani atleti che hanno raggiunto rilevanti successi sia a livello sportivo che in ambito scolastico. Nel 2022 Gensini ha preso parte ai Criteria giovanili di nuoto, conseguendo contemporaneamente il diploma superiore con il massimo dei voti e la lode. Grazie a questo Premio, il giovane tesserato dell?Esseci Nuoto di Calenzano avrà l?opportunità di allenarsi al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, assieme agli altri due finalisti del Premio speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport": Serena Masi, atleta specializzata nel salto in alto, e il nuotatore Niccolò Lucchi.

"Con questo premio, celebriamo anche quest'anno quei giovani talenti che hanno saputo distinguersi sia nell?arena sportiva sia tra i banchi di scuola ? dichiarano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini ? Siamo certi che sapranno coltivare nel migliore dei modi l?impegno, il senso di responsabilità e la determinazione che li hanno portati fin qui, diventando esempi virtuosi per i loro stessi coetanei".

Questi i premiati e le categorie del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini:

- JAVIER ZANETTI, Categoria "Personaggio mito"

- DEBORAH COMPAGNONI, Categoria "Carriera Fair Play"

- ALESSANDRA CAMPEDELLI, Categoria "I valori sociali dello sport"

- ANTONIO CABRINI, Categoria "Modello per i giovani" - Premio Speciale Paolo Rossi

- ELISA DI FRANCISCA, Categoria "Sport e coraggio"

- GIULIA GHIRETTI, Categoria "Lo sport oltre lo sport" - Sustenium Energia e Cuore

- LARISSA IAPICHINO, Categoria "Un sorriso per la vita"

- MASSIMILIANO ROSOLINO, Categoria "Promozione dello Sport"

- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Categoria "Fair Play"

- LISA VITTOZZI, Categoria "Fair Play e Ambiente"

- JACOPO VOLPI, Categoria "Narrare le emozioni" - Premio Speciale Franco Lauro

- MARCELO BIELSA, Categoria "Il Gesto"

- MARIACLOTILDE ADOSINI, Categoria "Giovani"

- EMILIA ROSSATTI, Categoria "Giovani"

- GIORGIO PIETRO TORRISI, Categoria "Giovani"

- GIANLUCA GENSINI, Categoria "Studio e Sport" - Premio speciale Fiamme Gialle

Presenti anche gli Ambasciatori del Fair Play Menarini:

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH