Farmaceutica: accordo Philochem-Bracco apre nuova strada per diagnosi cancro

Milano, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Philochem, società controllata del gruppo Philogen, e Bracco Imaging annunciano "un accordo di licenza e collaborazione per lo sviluppo e la commercializzazione di una piccola molecola organica per applicazioni di imaging con una comprovata capacità di visualizzare e diagnosticare selettivamente una varietà di tumori solidi metastatici, aprendo così la strada a un nuovo approccio alla diagnosi del cancro". L'obiettivo di Bracco e Philochem è fare da "apripista nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia per la scoperta e ottimizzazione di piccoli ligandi che consentono una specificità e una sensibilità senza precedenti per l'imaging di tumori solidi".

Philogen e Bracco, entrambe con quartier generale in Italia - ricorda una nota - sono attive a livello globale nei settori farmaceutico e biotech. "Siamo estremamente lieti di instaurare una nuova collaborazione con Bracco Imaging, azienda leader a livello mondiale nel campo della diagnostica per immagini - afferma Dario Neri, membro del Consiglio di Philochem e amministratore delegato del gruppo Philogen - Questa nuova collaborazione si concentrerà sullo sviluppo e sulla commercializzazione di una piccola molecola per applicazioni nell'imaging, che ha l'ambizione di migliorare la diagnosi, la stadiazione e il monitoraggio della risposta al trattamento per i malati di cancro. Entrambe le società sono impegnate nello sviluppo del prodotto al fine di renderlo disponibile ai pazienti che potrebbero trarne beneficio".

"Siamo entusiasti di questa collaborazione con Philochem, leader nella scoperta e sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici e biofarmaceutici - dichiara Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging - Una partnership che dimostra l'impegno di Bracco nella creazione di valore a lungo termine nell'imaging medico. Nel corso degli anni, Bracco ha costruito un portafoglio di prodotti leader in tutte le modalità diagnostiche, e continua a investire nell'innovazione per plasmare il futuro dell'imaging di precisione e migliorare la vita delle persone".