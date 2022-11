Farmaceutica, Alfasigma inaugura ad Alanno nuovo centro tech all’avanguardia

Pescara, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Con un investimento di circa 15 milioni di euro per la messa a punto di più di 1.050 metri quadrati di nuovi laboratori, Alfasigma conferma il suo impegno in Abruzzo. L?inaugurazione del nuovo Reparto Sterile 4, questa mattina ad Alanno, in provincia di Pescara, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, rappresenta il completamento di un più ampio piano d?investimenti della manifattura iniettabile che ha visto nell?arco di 3 anni la costruzione di due nuove aree asettiche - l?area Sterile 3 e Sterile 4 - per un totale di 1.050 mq, di cui il 30% costituito da spazi riqualificati.

Dopo l?inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli a Pomezia - avvenuta il 14 settembre 2021 - Alfasigma conferma il proprio impegno con un importante progetto di ammodernamento del sito di Alanno, grazie a un parziale?revamping?e all?ampliamento dell?area esistente. Il centro tecnologico all?avanguardia si inserisce nel più ampio piano di crescita e sviluppo continuo e di investimento progressivo che l?azienda farmaceutica sta portando avanti in maniera continuativa sui suoi laboratori e linee produttive. Con oltre 400 addetti impiegati per una produzione media annua di più di 550 milioni di dosi singole di solidi orali, 82 milioni di iniettabili, 52 milioni di confezioni di prodotto finito e oltre 90 mercati serviti, il sito di Alanno rappresenta uno stabilimento di produzione all?avanguardia nel panorama farmaceutico italiano e internazionale.

"I principali drivers di crescita dello stabilimento negli ultimi anni sono stati la continua espansione dell?export dei prodotti fabbricati internamente su nuovi mercati - afferma Giandrea Favetti, Head of Operations Alanno - la progressiva specializzazione del sito nella produzione di forme iniettabili ad alto valore e l?elevata qualità dei prodotti fabbricati?.

L?impianto non solo rispecchia i requisiti dell?Industria 4.0 ma è strategico in termini di business aziendale per la produzione di siringhe pre-riempite e per nuove opportunità in ambito Cdmo (Contract development and manufacturing organization). Inoltre, recentemente l?area è stata autorizzata dall?Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la produzione di prodotti immunologici come i vaccini, che oggi rappresentano una delle forme in più forte espansione nell?ambito del manufacturing farmaceutico. Un importante traguardo che permetterà di ampliare le prospettive di crescita nel prossimo quinquennio. La riempitrice automatica installata all?interno del Reparto Sterile 4 è?in grado di lavorare fino a 36mila siringhe l'ora.

Al taglio del nastro era presente anche il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi, che ha ricordato come lo stabilimento ?abbia rappresentato, fin dagli anni 80, una concreta realtà finalizzata allo sviluppo dell?occupazione nonché del nostro territorio. L?apertura di un nuovo reparto di produzione è sinonimo di fiducia verso la nostra comunità". Durante l?evento è stato presentato anche il nuovo edificio adibito ad area Gmp ?Spogliatoi Generali?, il primo realizzato da Alfasigma nel rispetto degli standard di risparmio energetico Nzeb (Near zero energy building). Inoltre, l?azienda sta lavorando a un nuovo impianto di trigenerazione e fotovoltaico. La fine del progetto è prevista entro il 2023 e consentirà di ridurre le emissioni annue di circa 2.200 tonnellate di anidride carbonica equivalente, corrispondenti al consumo elettrico annuo di 1.100 famiglie, 390 ettari di bosco piantumato o 13.100 voli andata e ritorno all?anno Milano ? Düsseldorf.

"Su questi progetti abbiamo previsto di investire circa 5 milioni di euro ? sottolinea Giuseppe Allocca, Corporate Industrial Operations Executive Director di Alfasigma ? ma crediamo che la riduzione della Carbon footprint, il risparmio energetico e delle materie prime, nonché il riciclo siano i veri driver di crescita per un?azienda". In Abruzzo, è stato ribadito durante la presentazione del reparto, Alfasigma ha sviluppato anche una stazione robotizzata ad alta automazione grazie al lavoro congiunto con Novatec Srl, spin-off dell?università dell?Aquila. "La Robotic Material Handling and Machine Tending System 4.0 - spiega Antonio Sanseverino, Head of Engineering & EHS Alanno - è una stazione robotizzata ad alta automazione di asservimento ad una linea sterile di riempimento flaconi realizzata con le logiche di Industria 4.0, con elevata capacità di lavoro e ridotto impegno dell?operatore. Ogni minuto, infatti, 300 flaconi in vetro vengono inseriti nella linea di riempimento e 300 flaconi medicinali sono caricati su pallet".