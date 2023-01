Farmaci: Aifa allerta su carenza insulina, 2 prodotti mancheranno per un anno

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) allerta sulla imminente carenza di due prodotti anti-diabete a base di insulina umana: si tratta di Insuman rapid* 100 UI/ml soluzione iniettabile in cartuccia, uso intramuscolare e sottocutaneo - che mancherà dal 23 gennaio - e Insuman rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, uso sottocutaneo - che sarà carente dal 31 gennaio. L'Aifa riferisce inoltre che il ritorno alla normale fornitura è previsto per dicembre 2023, e avverte che "l'interruzione del trattamento con insulina è potenzialmente pericolosa per la vita. Pertanto, è necessaria la sostituzione con formulazioni alternative per evitare l'iperglicemia e gravi complicanze".

Dunque "nessun nuovo paziente dovrà iniziare la terapia" con questo prodotto, mentre "i pazienti già in trattamento dovranno passare ad un medicinale alternativo".

L'Agenzia - nella sua nota informativa - riferisce che la carenza è dovuta a "problemi produttivi occorsi negli ultimi mesi presso un sito di produzione" che "hanno determinato, temporaneamente, una situazione critica nella fornitura globale" del prodotto.