Farmaci, in Ddl Semplificazioni norma contro carenze

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Nel disegno di legge Semplificazioni, fra le misure per la sanità, anche una norma per far fronte alle carenze di medicinali, che modifica l?attuale normativa rendendo più tempestiva la comunicazione in caso di carenza e agevolando l?approvvigionamento dei farmaci. Lo comunica il ministero della Salute, in una nota al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Ddl.

In particolare, "si stabilisce che la comunicazione delle aziende all?Aifa, in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un farmaco, riguardi le singole confezioni dei medicinali e che la comunicazione di carenza sia effettuata entro due mesi e non più quattro. Ciò consentirà ai medici di valutare per tempo i farmaci da prescrivere per il regolare proseguimento della terapia, evitando disorientamento e disagio ai pazienti preventivamente informati".