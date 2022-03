Farmaci: Scaccabarozzi, '1.400 mld dollari per R&S nel mondo nei prossimi 5 anni'

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - "Ci sono 1.400 miliardi" di dollari "disponibili in investimenti per Ricerca e Sviluppo nei prossimi 5 anni" a livello globale. "La sfida per il nostro Paese è portarne il più possibile da noi, perché la competizione per attrarre le risorse ormai si fa a livello mondiale, ma abbiamo bisogno di riforme. Da noi vige un sistema vecchio, basato sui tetti di spesa, che va superato. Alcune Regioni stanno andando ancor di più in questa direzione, dando tetti ai medici sulle voci di spesa. Questo è un sistema vecchio, che è stato implementato in Italia 15 anni fa e in 15 anni è cambiato il mondo anche nelle cure che abbiamo a disposizione". Così Massimo Scaccabarozzi, presidente di Janssen Italia e Head of External Affairs Johnson & Johnson Italia, intervenuto alla presentazione del rapporto realizzato da Censis in collaborazione con Janssen Italia sulla sanità nel nostro Paese, in occasione della prima edizione di 'The Italian Health Day', che si è tenuto oggi a Roma al ministero della Salute.

"La ricerca clinica - ha sottolineato - rappresenta la linfa vitale della nostra azienda, basti pensare che sono ben 14 le nuove molecole su cui Janssen sta lavorando, in special modo negli ambiti oncologico e immunologico, affinché siano a disposizione dei pazienti".