Fedele (Asl Lecce), 'ora momento giusto per anti-zoster in vista autunno'

Lecce, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Stiamo organizzando le giornate Open day per la somministrazione del vaccino anti Herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio) in questo periodo perché in questo modo prepariamo le persone più fragili ad affrontare al meglio la stagione autunnale e invernale". Lo spiega Alberto Fedele, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, in occasione del primo Open day per la somministrazione del vaccino anti-Herpes zoster nel capoluogo salentino, organizzato questa mattina (dalle 8.30 alle 11.30) presso il camper ambulatorio medico mobile nel Distretto socio sanitario Lecce in piazza Bottazzi. Un appuntamento dedicato alle vaccinazioni contro la patologia che per le persone a rischio può essere invalidante.

Il calendario dell'azienda sanitaria prevede un altro Open day a Martano (18 luglio) nella sede del Distretto socio sanitario in via Fratelli Cervi e a Campi Salentina (19 luglio) nella sede del Distretto socio sanitario in via San Donaci.

Il vaccino - riporta il sito dell'azienda sanitaria locale della provincia di Lecce - è raccomandato per over 18 con diabete, Bpco, nefropatia, patologie cardiovascolari, patologie reumatologiche, Hiv, forme gravi o recidivanti di Herpes zoster, pazienti oncoematologici in trattamento, pazienti emodializzati, pazienti splenectomizzati il lista per trapianto o destinati alla terapia immunosoppressiva, pazienti immunocompromessi. Alla vaccinazione si accede senza prenotazione fino a esaurimento dosi disponibili. Per eventuali ulteriori richieste verrà fissato un appuntamento nei giorni successivi.