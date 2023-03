Incyte, Osnato (Fdi): "Rendere strutturale e proficuo rapporto con fisco"

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - "Bisogna rendere strutturale e sempre più proficuo il rapporto tra fisco e ricerca". Sono le parole di Marco Osnato (Fdi), presidente della Commissione Finanze della Camera, intervenuto all'incontro organizzato da Incyte, dal titolo "Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia", che si è svolto a Milano, nella nuova sede della biotech americana. L'investimento finanziario complessivo nelle sperimentazioni cliniche, da parte delle aziende farmaceutiche operanti in Italia, viene stimato in 700 milioni di euro all'anno, con un vantaggio per il Servizio sanitario nazionale di circa 2 miliardi di euro: "Il comparto delle sperimentazioni è non soltanto di grande rilevanza in termini di volume d'affari - specifica Osnato - ma anche per l'impatto indiretto, altrettanto fondamentale, sulla riduzione dei costi che il Ssn deve sopportare".

Il rapporto annuale 2021 del Laboratorio sul management delle sperimentazioni cliniche del centro Altems dell'Università Cattolica parla chiaro: in Italia, nel 2019 sono state approvate 672 nuove sperimentazioni cliniche, pari al 23% di quelle approvate nell'Unione Europea e sono circa 35.000 i pazienti direttamente coinvolti negli studi clinici che ogni anno beneficiano di trattamenti innovativi con grande anticipo rispetto alla loro disponibilità generale. "L'innovazione aiuta a spendere meno per fare meglio, contrariamente ad alcune pratiche ancora troppo diffuse nella pubblica amministrazione", rimarca Osnato.

"L'auspicio - sostiene il parlamentare di Fdi - è che, grazie all'impegno del legislatore e della Pubblica amministrazione, le virtù economiche di questa filiera possano espandersi anche al di fuori dell'ambito sanitario. Basti guardare all'efficacia con cui le multinazionali collaborano tra loro nonostante siano concorrenti nel mercato, alla spinta di tante piccole aziende, fornitrici e clienti, verso la crescita e l'internazionalizzazione, ai modelli di business capaci di dare alla ricerca di base una chiara applicazione industriale. Tutte cose di cui avremo sempre più bisogno per il successo del sistema- Paese". E sull?apertura della nuova sede di Incyte, afferma: "Stiamo inaugurando una realtà che ha voluto essere presente in Italia, in Lombardia, a Milano e che abbiamo visto dai numeri, è anche una conferma dell?attrattività che questa regione e questa città hanno per queste realtà così importanti. La presenza delle istituzioni - conclude - rappresenta l?impegno a cercare di continuare, tra amministrazioni pubbliche e private, una collaborazione che porti un benessere migliore ai nostri cittadini?.