Influenza, continua calo incidenza, superati 13 mln di casi da inizio stagione

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia "continua la lenta diminuzione dell'incidenza delle sindromi similinfluenzali, con un livello pari a 5,1 casi per mille assistiti (5,8 nella settimana precedente)". Lo sottolinea l'ultimo rapporto Influnet con il rilevamento dei casi nella 13esima settimana dell'anno, dal 27 marzo al 2 aprile. "I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all?intera popolazione italiana, sono circa 301mila, per un totale di circa 13.004.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza", si legge nel report diffuso dall'Istituto superiore di sanità.

L'incidenza delle sindromi similinfluenzali "è in lieve diminuzione soprattutto nei bambini sotto i 5 anni, con un'incidenza - evidenzia il bollettino - pari a 15,4 casi per mille assistiti (17,8 nella settimana precedente)".

Nella Provincia autonoma di Trento e in Molise l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è tornata al livello basale, mentre nel resto delle regioni italiane si mantiene a un livello di intensità media.