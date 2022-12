Influenza, Iss: 6,1 mln contagiati da ottobre. Under 5 più colpiti ma in calo

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute)() - Finora sono in totale circa 6,1 milioni gli italiani che da metà ottobre si calcola siano stati messi a letto dall'influenza o da una sindrome similinfluenzale. E' il bilancio temporaneo dall'inizio della sorveglianza che emerge dall'ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall'Istituto superiore di sanità. Nella 51esima settimana del 2022, dal 19 al 25 dicembre, l'incidenza è "in calo in tutte le fasce di età, maggiormente in quelle pediatriche - rileva l'Iss - Risultano tuttavia più colpiti" sempre "i bambini al di sotto dei 5 anni d'età in cui l'incidenza è pari a 38,7 casi per mille assistiti, ma in deciso calo rispetto al dato della settimana scorsa: 45,9/mille.

L'andamento della curva epidemica quest'anno è "anticipato rispetto alle precedenti stagioni con un valore di picco di incidenza superiore a tutti gli anni precedenti", spiegano gli autori del report. L'incidenza fra gli under 5 resta nettamente superiore alla media nazionale della popolazione generale (13,1 casi per mille assistiti). Nella fascia di età 5-14 anni si viaggia al ritmo di 18,68 nuovi casi per mille assistiti, nella fascia 15-64 anni l'incidenza è 11,99/mille e tra gli over 65 si osserva il dato più basso: è 6,53 casi per mille assistiti.