Influenza: medici famiglia, 'vaccini da metà ottobre, 10 Regioni già pronte'

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - "Ieri abbiamo fatto il punto rispetto alla distribuzione dei vaccini antinfluenzali. Tutte le Regioni dovrebbero essere pronte da metà ottobre. Una decina sono già pronte ora, mentre in altre è stata fissata la data del 17 ottobre come data di consegna. In buona parte delle regioni italiani i medici hanno già molte richieste da parte di persone che chiedono di avere somministrata la dose". Lo ha annunciato Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), nel suo intervento in streaming all'evento 'La Sanità che vorrei' a Roma al ministero della Salute.