Iss, al via indagine su impatto pandemia in case di riposo

Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - Un'indagine nazionale sull?impatto della pandemia da Covid-19 nelle case di riposo. A lanciarla il Reparto di promozione e valutazione di prevenzione delle malattie croniche del Cnapps, dell?Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. La survey nazionale sul contagio da Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie "ha prodotto quattro report, pubblicati tra marzo e maggio 2020 (report finale) che hanno documentato come le persone più anziane o con malattie croniche che risiedevano nelle strutture di cura a lungo termine siano state in particolar modo più vulnerabili al Covid-19", ricorda una nota dell'Iss.

"Al fine di valutare l?impatto e la diffusione del Covid nelle case di riposo in Italia nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 con le seguenti tipologie di utenza: struttura per anziani autosufficienti; struttura per anziani non autosufficienti; struttura per persone con disabilità autosufficienti; struttura per persone con disabilità non autosufficienti. L?indagine - aggiunge l'Iss - è composta da una sezione profilo e dalla sezione scheda raccolta dati, l?accesso è disponibile tramite credenziali inviate o è possibile richiederle a: rilevazione.casediriposo@iss.it". La partecipazione a questa indagine è prevista fino al 30 giugno 2023

Tutti i responsabili delle case di riposo partecipanti all?indagine "verranno considerati co-autori nelle relative pubblicazioni scientifiche coordinate dal Reparto di promozione e valutazione delle politiche di prevenzione delle malattie croniche dell?Istituto superiore di Sanità", conclude la nota dell'Iss.