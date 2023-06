Iss, Andrea Piccioli confermato direttore generale per altri 5 anni

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Silvio Brusaferro per aver proposto il mio rinnovo e il ministro della Salute Orazio Schillaci per aver firmato il decreto proprio ieri". Lo ha detto Andrea Piccioli, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo questa mattina al convegno 'Mare e Salute' in corso all'Iss. Piccioli, in apertura dei lavori, ha annunciato il rinnovo del suo incarico da Dg dell?Iss per i prossimi cinque anni.