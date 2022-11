Landi (Sigg): 'Herpes zoster sottovalutato, prevenzione fondamentale'

Milano, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "L?Herpes zoster è un virus che molte persone sottovalutano, ma chi lo sperimenta sulla sua pelle sa che non è un caso che venga chiamato ?fuoco? di Sant?Antonio, poichè provoca disagio e dolore, che non perdurano solamente nella fase acuta della malattia ma possono perseverare nel tempo, come nel caso della neuropatia post-erpetica, la complicanza cronica più comune del fuoco di Sant?Antonio". Lo ha detto Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), a margine del suo intervento nell?ambito dell?incontro ?Strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale contro l?Herpes zoster?, organizzato per promuovere la prevenzione vaccinale contro l?Herpes zoster e facente parte di un più ampio progetto di sensibilizzazione che comprende la campagna sociale e lo spot #MiVaccinoNonMiAccendo.

?Le persone più a rischio - aggiunge Landi - sono quelle che hanno più di 50 anni, i pazienti fragili e quelli immunocompromessi ma anche chi vive alti livelli di stress. La vaccinazione è dunque parte fondamentale della prevenzione, che consente di vivere meglio e più a lungo?.