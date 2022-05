Le fiabe dei pazienti di 11 associazioni danno voce alla malattia

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Hanno utilizzato la metafora della fiaba come strumento di narrazione per parlare della malattia: ne sono nati 12 racconti e un podcast. E' il percorso di 11 associazioni di pazienti che hanno partecipato alla terza edizione del progetto Nimp - Novartis Influencer Masterclass for Patients, progetto di Novartis realizzato quest'anno in collaborazione con Scuola Holden di Torino.

Il prossimo mercoledì 25 maggio, a conclusione del percorso Nimp 'Our voices matter: strumenti e tecniche di narrazione', è previsto un evento online che sarà trasmesso alle 17.30 in diretta streaming sui canali web di Adnkronos e sul profilo Facebook di Adnkronos e Alleati per la Salute. Saranno presenti: Filippo Losito, docente Scuola Holden; Alessandra Rosabianca, psicologa-psicoterapeuta; Martina Vianovi, attrice e collaboratrice di Scuola Holden; Anna Zaghi, Patient Engagement Manager, Novartis.

Il progetto Nimp di Novartis, il master di formazione rivolto alle associazioni pazienti, è nato per rispondere al bisogno dei pazienti di comunicare in maniera efficace con opinione pubblica, clinici, istituzioni. La terza edizione, appena conclusa, ha dato importanza alla voce del paziente, come dice lo stesso titolo 'Our voice matter'. Grazie alla collaborazione con la Scuola Holden di Torino, i pazienti hanno sviluppato un percorso basato sull'analisi e la narrazione, sullo storytelling, su un modo nuovo di pensare, di raccontare e raccontarsi attraverso delle fiabe.

In questi mesi, i pazienti delle 11 associazioni di differenti aree terapeutiche hanno imparato a raccontarsi rivisitando delle fiabe che sono diventate poi un podcast, il primo, di racconti, in cui si parla di malattie e che sarà presentato durante l'evento online del 25 maggio, trasmesso in diretta streaming sui canali web di Adnkronos e sul profilo Facebook di Adnkronos e Alleati per la Salute (https://adnk.news/buonasalute; https://www.facebook.com/alleatiperlasalute/; https://it-it.facebook.com/AgenziaAdnKronos/)