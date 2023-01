Lines lancia nuovo Seta Ultra con rivoluzionarie ali a incastro

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Lines, marchio del gruppo Fater, da sempre è accanto alle donne coinvolgendone ogni anno circa 10.000 in interviste e ricerche per restare in costante ascolto delle loro esigenze e sviluppare prodotti sempre più performanti. E proprio dal dialogo continuo con le donne che nasce il nuovo Lines seta ultra con l?intento di migliorare ulteriormente l?esperienza d?uso del prodotto. Lines ha spinto sull?innovazione facendosi pioniere di un cambiamento importante: l?esclusivo assorbente con ali a incastro perfetto che combaciano senza sovrapporsi. La maggiore facilità nell?uso e nella rimozione dell?assorbente e la massima aderenza allo slip sono le caratteristiche distintive del nuovo seta ultra.

Ma le novità continuano anche sul fronte del look delle bustine degli assorbenti all?interno delle confezioni che si presentano più accattivanti che mai. Lines, infatti, ha organizzato un concorso rivolto alle più prestigiose scuole di design italiane per creare iconiche collezioni di bustine che riescano a raccontare ? grazie a illustrazioni studiate ad hoc ? una donna forte e indipendente, che vive con naturalezza e positività il proprio ciclo mestruale. ?Ascoltare le esigenze delle donne ed essere al loro fianco nella quotidianità - commenta Ione Volpe, femcare & adultcare marketing director di Fater - è ciò per cui Lines si impegna da sempre Per questo motivo continuiamo a studiare prodotti innovativi e sempre più performanti, come Lines seta ultra con ali a incastro perfetto. Inoltre per mantenere acceso il dialogo sugli stereotipi di genere e combattere il tabù delle mestruazioni e dell?assorbente come un oggetto da nascondere, abbiamo collaborato con giovani artiste per il restyling delle bustine'?

Il design delle bustine del nuovo seta ultra, ideato dalla vincitrice Francesca Gasparri dell?Accademia italiana del design di Roma, incentiva le consumatrici a mostrare con disinvoltura questi prodotti, quasi come fossero opere d?arte. Per comunicare l?innovazione delle 'ali a incastro perfetto', Lines ha pensato ad una campagna omnichannel firmata da Armando Testa, on air dal 22 gennaio. La campagna, pianificata da Media Italia e prodotta da Mercurio, prevede due soggetti TV da 20? e una digital e social campaign pensate in ottica native per le piattaforme di Spotify, Meta e Google. Su TikTok, inoltre, il concept sarà arricchito dai content originali delle Gemels (@legemels).