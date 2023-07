Lorenzin (Pd), 'problemi Ssn si risolvono con 7 mld'

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Contratto dei medici e dirigenza sanitaria: ancora no dall'Aran. Niente pre-intesa prima della pausa estiva". Lo sottolinea la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Partito democratico. "Quando sosteniamo che senza fondi la grande questione della fuga dalla sanità italiana dei camici bianchi non si risolve, non è propaganda, ma un richiamo al realismo", precisa. "Al Fondo sanitario mancano strutturalmente 7 miliardi - ribadisce - tra cui sicuramente 2 per adeguare e rendere attrattivi i contratti per la professione in Italia".

"Anche gran parte del problema delle liste d'attesa è economico - rimarca Lorenzin - come ci raccontano best practice in cui sospensione dell'intramoenia fino a recupero fisiologico delle liste, unito ad assunzioni e remunerazioni aggiuntive, possono funzionare. Le soluzioni ci sono, ma senza risorse - chiosa l'ex ministro della Salute - rimangono modelli sulla carta".