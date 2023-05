Malattie rare, 'piano nazionale è realtà, colma vuoto di 7 anni'

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - ?Il Piano nazionale Malattie rare 2023-2026 è finalmente realtà. Con l?approvazione ratificata oggi in Conferenza Stato-Regioni, si colma un vuoto di sette anni e si definisce una cornice di interventi precisi per dare risposte concrete alle persone con malattia rara e ai loro familiari". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine della seduta della Conferenza Stato-Regioni conclusasi da poco, che ha sancito l?accordo sul Piano nazionale malattie rare e sul riordino della rete delle malattie rare.

"E? un giorno importante, ma non certo un punto d?arrivo. Tutt?altro", ha osservato Gemmato. "Ora è importante spiegare il Piano in tutte le sue parti, negli obiettivi e soprattutto negli indicatori che ne definiscono il raggiungimento e 'tenerlo vivo' mettendolo in pratica con il supporto di tutti i soggetti coinvolti: le istituzioni, le associazioni dei pazienti, i clinici e la comunità scientifica, tutta la filiera che colgo l?occasione per ringraziare sentitamente. Questo Governo - prosegue - è stato fin da subito attento al tema delle malattie rare e ora potrà lavorare per concretizzare le azioni previste del Piano: migliorare l'accesso alle terapie, superare le disuguaglianze regionali, declinare e sfruttare efficacemente le reti e l'utilizzo dei dati, dare piena attuazione alla Legge 175/2021 con maggiore speditezza. Obiettivi che possiamo raggiungere grazie a un Governo forte e di mandato".

Per l?attuazione del Piano - dettaglia una nota - è stato previsto uno stanziamento di 25 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2023 e 2024. "Non posso che esprimere piena soddisfazione per il risultato messo a segno oggi. Sicuramente c?è ancora tanto da fare, ma sono convito che il cammino intrapreso sia quello giusto?, conclude Gemmato.