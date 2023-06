Maternità surrogata, ginecologi ospedalieri: "Pdl bocciata, non risolve problemi"

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute)() - La maternità surrogata "non si risolve con una legge per istituire un reato internazionale, c'è tutto un desiderio di prole e un diritto del nascituro, temi che in qualche maniera andranno studiati con molta attenzione. Come giudichiamo questa proposta di legge sulla maternità surrogata? Sicuramente è un po' da bocciare per noi, è stata fatta alla 'garibaldina' senza tener conto di tanti attori che ruotano attorno al tema". Lo ha detto Antonio Chiàntera, presidente Aogoi, Associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani, intervenendo sulle polemiche suscitate dalla proposta di legge sulla maternità surrogata. Dopo l'esame degli emendamenti, lunedì 19 giugno, alla Camera ci sarà la discussione generale della Pdl della maggioranza che punta a rendere la maternità surrogata reato universale.