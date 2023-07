Maternità surrogata: Ue, competenza esclusivamente nazionale

Bruxelles, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Tutte le questioni" riguardanti il diritto di famiglia, "inclusa la maternità surrogata", sono "competenza esclusiva" degli Stati membri dell'Ue. In altre parole, "solo gli Stati possono legiferare in materia". Lo ribadisce la portavoce della Commissione europea Sonya Gospodinova, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo l'approvazione da parte della Camera di una proposta di legge in materia che renderebbe la pratica della maternità surrogata un reato anche se eseguita all'estero.