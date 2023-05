Natalità: Bonetti, 'serve patto trasversale tra istituzioni, imprese e politica'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - ?La terza edizione degli Stati Generali della natalità rappresentano un appuntamento importante per il paese, un momento strategico che rappresenta un patto tra istituzioni, imprese e politica. Da qui come opposizione voglio lanciare un monito a far avanzare un patto trasversale sulla natalità. Il ministro Giorgetti ha detto che metterà a disposizione risorse per la riduzione di tasse, per sostenere le famiglie nelle iscrizioni agli asili nido?. Così Elena Bonetti, deputata del gruppo Azione-Italia viva, arrivando agli Stati Generali della Natalità 2023.

"Un anno fa approvavamo il Family Act. Quella riforma ha rappresentato un metodo nuovo e dobbiamo seguire sul buon lavoro fatto. E in quel lavoro c'è un pezzo di tutti" ha proseguito, aggiungendo: "L'assegno unico universale è un'innovazione anche nella fiscalità perchè tratta tutti i cittadini allo stesso modo. E' un passaggio storico incredibile, perchè introduce la tassazione negativa. Tornare indietro alle detrazioni fiscali a pioggia, è molto pericoloso".