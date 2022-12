No obbligo di tampone dalla Cina per under 6, personale aereo e diplomatici

Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - "A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai minori di 6 anni, ai membri dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni". E quanto dispone l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci sull'obbligo di tamponi anti-Covid per le persone in arrivo nel nostro paese dalla Cina.