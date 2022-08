Nuovo virus identificato in Cina, cosa sappiamo finora

Roma, 10 ago (Adnkronos Salute)() - "Sappiamo poco del virus Langya", il nuovo virus identificato in Cina, "che pure appartiene a una famiglia nota da tempo e ad alta letalità. Sappiamo che ha la sua sorgente in un roditore, un topo ragno. Il dato rassicurante" per quanto riguarda la trasmissione "è che questo virus, identificato in una paziente cinese, non sembra avere la capacità di diffondersi da uomo a uomo e pare abbia una patogenicità relativamente bassa". Così all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, professore emerito di virologia dell'Università di Padova e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco.

"Langya è un henipavirus, appartiene a un genere già conosciuto dalla fine del '900, e fa parte della famiglia dei paramyxovirus, a cui appartengono altri virus che conosciamo come il parainfluenzale, il virus respiratorio sinciziale", spiega Palù, sottolineando che l'Organizzazione mondiale della sanità guarda con sospetto a questo patogeno per la sua parentela "con virus ad alta letalità".

Descritta in uno studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato sul 'Nejm', questa infezione - una zoonosi - provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può compromettere anche la funzionalità epatica e quella renale. Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l'henipavirus, l'unica terapia è la gestione delle complicanze.