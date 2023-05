Pasinelli (Fondazione DiaSorin), ‘importante far crescere cittadini scientificamente responsabili’

Torino, 24 mag. - (Adnkronos) - ?Abbiamo valutato i progetti per la loro fattibilità, per l?originalità, per la possibilità di essere riprodotti nel corso degli anni nelle scuole e certamente anche per l?idea. Scegliere tre scuole è stato difficile anche quest?anno come sempre perché stiano parlando di otto finalisti tutti egualmente bravi che hanno presentato progetti bellissimi, a dimostrazione ancora una volta che ci sono ragazzi straordinari che spero portino tutti a casa la soddisfazione di aver partecipato a una finale che individua eccellenze?. Così la presidente della Fondazione DiaSorin, Francesca Pasinelli, a conclusione della challenge che ha decretato il vincitore dell?edizione 2023 del concorso nazionale ?Mad for Science?.

?Per la Fondazione DiaSorin - ha aggiunto - contribuire a far crescere queste belle realtà è il miglior ritorno che possiamo avere e se questo poi si tradurrà un aumentato amore per la scienza ancora meglio perché questo è l?obiettivo ma già solo il fatto che tutti questi ragazzi si avvicinino al metodo scientifico e ne conoscano le logiche li porterà ad essere dei cittadini scientificamente responsabili, indipendentemente dal fatto che diventino o no scienziati?.