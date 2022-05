Peste suina: si allarga zona rossa Roma, ok Ue fino al 31 agosto

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Si allarga la zona rossa per l'emergenza peste suina nella Capitale. L'estensione del perimetro rispetto al provvedimento della Regione Lazio, soprattutto per la zona Nord di Roma, è valido fino al 31 agosto. L'area del Comune è così delimitata: A Sud, Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D?Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi; a sudovest: Via di Boccea fino all?intersezione con Via della Storta; a ovest-nordovest: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all?intersezione con Via Cassia Veientana (SR 2 bis); a nordest: Via Cassia Veientana (SR 2 bis) fino all?intersezione con l?autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare), autostrada A90 fino all?intersezione con il fiume Tevere; a est-sudest: fiume Tevere. E' quanto prevede la comunicazione del ministero della Salute alla Commissione europea, che ha dato l'ok, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Domani arriverà l'ordinanza del ministero della Salute che definirà meglio le procedure per la nuova zona rossa allargata. All'interno delle aree agricole e naturali interessate dal focolaio non si possono organizzare eventi, feste o pic-nic; è vietato avvicinarsi ai cinghiali o dare loro da mangiare. È inoltre raccomandata la disinfezione delle scarpe all?uscita dalle aree agricole e naturali.