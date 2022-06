Peste suina: Ue, seguiamo con attenzione focolai Italia

Bruxelles, 10 giu. (AdnKronos Salute) - La Commissione europea "segue con attenzione" i diversi "focolai" di peste suina africana osservati nei "cinghiali allo stato selvatico nell'Italia continentale" e mantiene i "contatti" con le autorità nazionali nell'ambito del Comitato Piante, Animali, Cibo e Mangimi (Paff in gergo). Lo dice il portavoce dell'Esecutivo Ue per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo che sono stati osservati due casi in un piccolo allevamento di maiali nel Lazio.

La peste suina africana, evidenzia de Keersmaecker, è "una malattia virale letale" che colpisce "gli animali" e che costituisce una "sfida mondiale estremamente urgente". La Commissione "sottolinea la necessità di rimanere vigili e per questo abbiamo messo in campo una legislazione molto robusta. Prendiamo atto del fatto che gli Stati membri hanno fatto sforzi notevoli per contenere ed eradicare questa malattia devastante". L'Ue ha adottato un approccio "regionalizzato, che tiene conto della situazione epidemiologica nei diversi Stati membri", conclude Mamer.

La peste suina africana è una malattia virale dei suini domestici e dei cinghiali, solitamente letale, spiega l'Efsa, per la quale non esistono né vaccini né cure. Gli esseri umani non sono sensibili alla malattia, che però ha conseguenze socioeconomiche molto gravi, dato che, quando viene colpito un allevamento, tutti i capi devono essere abbattuti.