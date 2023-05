Pillola anticoncezionale gratis, Cda Aifa: "No elementi per deliberare"

Milano, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio di amministrazione dell'Aifa rileva che "non sussistono gli elementi essenziali per deliberare" sulla gratuità della pillola anticoncezionale e "chiede approfondimenti". Lo comunica l'Agenzia italiana del farmaco.

Il Cda, informa una nota, "ha preso atto che le commissioni consultive dell'agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulle modalità di distribuzione e sui costi per il sistema sanitario nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità. Per esempio, per tutte le donne in età fertile, per le donne che versano in condizioni economicamente disagiate o per le giovani fino a 19-26 anni come avviene in alcuni Paesi europei e nelle 6 regioni italiane che offrono gratuitamente la pillola anticoncezionale. Il Cda ha rilevato dunque che non sussistono gli elementi essenziali per deliberare".

"Come di consueto - si legge ancora - il Cda afferma di essere pronto a svolgere il suo ruolo e ad esprimere compiutamente il suo parere non appena disporrà dell'adeguata istruttoria richiesta alle Commissioni consultive. Inoltre, con queste indicazioni, il Consiglio si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con i ministeri vigilanti e la Conferenza delle Regioni".