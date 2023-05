Piovella (Soi): "Entro il 2030 c'è rischio di raddoppio persone cieche'

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - ?Dobbiamo fare di tutto per evitare che le persone perdano la vista, è necessario garantire a tutti l?accesso alle cure salva-vista poiché da qui al 2030 è previsto il raddoppio delle persone cieche nel nostro Paese. Contro questo rischio l?arma che possiamo mettere in campo è la tecnologia e la diagnostica per immagini che può essere affrontata e che deve essere applicata a tutte le visite oculistiche?. Così il presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) Matteo Piovella, a margine della conferenza stampa di presentazione del 20.esimo Congresso internazionale della Soi, in programma dal 25 al 27 maggio a Roma al Centro Congressi Cavalieri Hilton.

?La salute della vista e progressi dell?oftalmologia registrati negli ultimi 20 anni dal punto di vista tecnologico e chirurgico saranno al centro del congresso", afferma Piovella che sulla visita oculistica non ha dubbi: "è fondamentale - rimarca l?esperto - ma deve poter permettere di analizzare a 360 gradi tutto lo stato di salute dell?occhio, tra cui il fondo e il tono, e non solo una parte come si usava negli anni Sessanta, ma questo significherebbe non poter assistere al meglio i nostri pazienti?.

"E' necessario garantire a tutti l?accesso alle cure salvavista - prosegue Piovella - per evitare, entro il 2030, il raddoppio delle persone cieche e poter dimostrare che le cure migliori sono a disposizione di tutti, soprattutto di bambini e anziani?. Sullo stato di salute dell?Oftalmologia in Italia, Piovella rimarca: ?Se pensiamo che le tecnologie innovative sono presenti nel Ssn per un 4-5% quando lo standard dovrebbe essere l?80% è ovvio che l?accesso di cure per i pazienti è penalizzato. Oggi abbiamo - conclude - un intervento di chirurgia della cataratta è incredibilmente un sogno per i pazienti perché in grado contestualmente di eliminare i difetti della vista e il problema della presbiopia?.

A sostegno di una corretta informazione e sensibilizzazione Soi ha annunciato una ?Carovana della vista? con tappe a Milano, Roma e Lecce a tutela di tutti quanti sono a rischio perdita della vista. ?Chi non vede parte con un handicap dell?84% ? evidenzia Piovella ? quindi non smetterò mai di ripetere: ?per vedere fatti vedere'?.

Con la "Carovana della vista - prosegue l'esperto - vogliamo condividere le straordinarie opportunità dell'oftalmologia per i bambini, per le persone adulte e gli anziani. Cerchiamo di coinvolgere Regioni come Lombardia, Lazio e Puglia proprio per dare seguito a quanto si sta facendo: facciamo conoscere le potenzialità di cura che ci sono oggi in oftalmolgia e che sono straordinarie".

Piovella ha poi espresso apprezzamento per l?iniziativa del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha introdotto il bonus per l?acquisto di occhiali o lenti a contatto per le famiglie entro un determinato Isee. ?É ovviamente un inizio, un'attenzione per far capire l?importanza della vista e l?indispensabile ruolo del medico oculista dedicato a proteggere la vista di tutti", conclude.