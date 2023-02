Popolazione Ue invecchia, età mediana 44,4 anni, in Italia la più alta

Bruxelles, 22 feb. (AdnKronos Salute) - La popolazione dell'Ue invecchia sempre più, in particolare quella italiana. Il primo gennaio del 2022, riferisce Eurostat, l'età mediana della popolazione dell'Unione europea (diversa dall'età media: la mediana è il valore in mezzo a un gruppo di numeri posti in ordine di grandezza) ha raggiunto 44,4 anni, 0,3 anni in più del 2021; il dato è aumentato di 2,5 anni (in media 0,25 anni all'anno) da 41,9 anni nel 2012. L'età mediana varia a seconda dei Paesi: a Cipro è 38,3 anni, 38,8 in Irlanda, 39,7 in Lussemburgo; in Italia è di 48, la più alta di tutta l'Ue, seguita da 46,8 in Portogallo e 46,1 in Grecia. In totale, 18 Paesi Ue su 27 sono al di sotto dell'età mediana Ue.

In crescita, di conseguenza, anche il tasso di dipendenza degli anziani, cioè la percentuale di persone di età pari o superiore a 65 anni in rapporto al numero delle persone in età lavorativa (15-64 anni): nell'Ue è stato del 33% nel 2022, 0,5 punti percentuali in più del 2021; dal 2012 (27,1%) questo indicatore è salito di 5,9 pp.